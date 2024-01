Pescara, trovato morto in via Gran Sasso: ipotesi omicidio

Straniero trovato morto a Pescara: ipotesi omicidio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina alle 10,30 in via Gran Sasso, 17, la vittima è un cittadino del Bangladesh di 42 anni: sarebbe stato ucciso a coltellate. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno straniero, ucciso con diversi colpi inferti con un coltello. Sul posto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri che stanno conducendo le indagini, raccogliendo testimonianze e indizi utili per fare piena luce sull'aggressione mortale.

