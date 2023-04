Allarme furti, scoperti dai carabinieri lasciano l’auto e fuggono

Per riuscire a far perdere le loro tracce hanno dovuto mollare l’auto, una Mercedes E320, a bordo della quale giravano a tarda sera per le strade di Penne, in provincia di Pescara. E’ stata proprio l’auto ad attirare l’attenzione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Penne che, coordinati dal tenente Alfio Rapisarda, stavano effettuando le attività di controllo del territorio, ulteriormente rafforzate nei giorni del fine settimana. L’uomo al volante dell’auto, quando ha visto che i carabinieri si accingevano a bloccarlo, ha iniziato una fuga lungo le strade della cittadina, non curandosi assolutamente dell’invito a fermarsi che arrivava dai militari. A un certo punto Mercedes, arrivata in località Cortile, ha imboccato di colpo una strada interpoderale adiacente la Statale 81: i tre uomini a bordo sono scesi e sono scappati a piedi, nascondendosi nelle campagne circostanti. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione dell’auto e hanno avuto conferma dei loro sospetti: all’interno della Mercedes infatti c’era uno zaino pieno di arnesi da scasso di vario tipo, strumenti artigianali per l’apertura di porte e finestre, una smerigliatrice, tre radio ricetrasmittenti ed utensili modificati per la forzatura dei nottolini.

L’auto utilizzata dai malviventi e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro: gli investigatori cercheranno di recuperare elementi utili a identificare i tre fuggiaschi. Che potrebbero far parte di quei gruppi di persone che arrivano da fuori regione, prevalentemente da Puglia e Campania, per rubare all’interno delle abitazioni. Proprio per bloccare queste incursioni sul territorio di Penne sono stati da tempo rafforzati i controlli su strada.