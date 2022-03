Tombolo e cappello alla conquista di Milano: due donne abruzzesi protagoniste

Il merletto alla conquista di Milano. Ma anche il cappello. Due imprenditrici abruzzesi, due donne che realizzano i loro prodotti a mano, sono tra le 10 figure professionale dell’eccellenza italiana scelte da Confartigianato per rappresentare il made in Italy alla fiera The One, in corso a Milano, sala espositiva di Rho, fino a domani, sul grande polo per il prêt-à-porter femminile d’alta gamma.

Si tratta di Simona Iannini, aquilana, maestra del tombolo, che dopo il terremoto ha trasferito la sua casa e il suo laboratorio a Montesilvano. E di Stefania Belfiore, modista di Pescara, che crea raffinati cappelli handmade, pezzi unici esibiti in party e ricorrenze esclusive. Entrambe pluripremiate per il loro lavoro, addirittura Belfiore nel 2020 ha ricevuto il riconoscimento internazionale Award “Innovative Use of Felt” conferito dalla modista della regina Elisabetta d’Inghilterra. «Le mie opere si distinguono per stile e manifattura pregiata - dice Belfiore - Credo nella rinascita dell’artigianato e ancora di più nell’imprenditoria femminile. Collaboro con colleghe artigiane, artiste e designer. Abbiamo organizzato eventi e mostre, diffondiamo le ricchezze artistiche locali attraverso le nostre opere».

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Terremoto e Covid, Simona riparte due volte e con il suo Tombolo...

Elena la russa e Mariana l'ucraina: «L'amicizia più forte della guerra»



«Per me è un grande onore rappresentare la mia regione qui a Milano» dice Iannini, che da anni dedica la sua vita al tombolo aquilano e al merletto tanto da attirare l’attenzione di Fendi che due anni fa le fece realizzare una baguette iconica. Donna determinata, Iannini non si è lasciata scoraggiare delle scosse di terremoto che hanno distrutto L’Aquila né dal Covid e ha proseguito la sua attività di nicchia fino ad arrivare ai vertici più alti della professione. Con il tombolo crea da oltre 20 anni applicazioni che abbelliscono la casa e i vestiti. E man mano ha seguito le evoluzioni della moda, creando gioielli, cinte e accessori. Ora ha portato la magia di fili e fuselli a Milano dove ieri mentre stava facendo una dimostrazione è stata notata da due buyer con i quali ha preso contatti. «Sono due aziende di moda italiana - dice Iannini - interessate a realizzazioni originali del merletto».