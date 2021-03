5 Marzo 2021

Prima non si ferma all'alt della polizia stradale e poi sperona anche, danneggiandola, una delle vetture di servizio che la seguivano nel tentativo di farla fermare. E non è finita qui. Una volta bloccata, visibilmente sotto l'effetto di alcol e droga, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti previsti e non ha voluto neppure fornire una giustificazione sui motivi per cui se ne andasse in giro nonostante le norme anti Covid. Con sé non aveva inoltre né patente né assicurazione.

A finire nei guai, una 42enne, T.M., disoccupata, residente in provincia di Pescara, con precedenti già per guida senza patente e violazione della normativa sull'uso di stupefacenti. Il fatto è accaduto, nella serata di mercoledì, lungo la strada statale 16, dove erano in corso dei servizi di controllo. La donna, immediatamente denunciata, deve rispondere ora di una sfilza di reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale, alla guida senza patente e senza assicurazione, al rifiuto di sottoporsi agli esami relativi allo stato di alterazione derivanti dall'assunzione di alcool e droga.

E' stata anche sanzionata per aver violato le disposizioni inerenti la prevenzione e il contenimento del Covid. Gli agenti della polizia stradale di Piano d'Orta, che hanno effettuato l'intervento, le hanno poi sequestrato la Fiat Punto su cui viaggiava in quanto non coperta da assicurazione e fra l'altro sottoposta ad un precedente sequestro amministrativo con l’obbligo di non usarla.