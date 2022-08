Pescara, sparatoria in centro fuori dal bar: un morto e un ferito grave, aggressore in fuga

Spari in un bar, un morto e un ferito grave. È successo intorno alle 20 nel cuore di Pescara, in zona Ravasco. Due persone si trovavano all'interno del bar. È entrata una terza che ha esploso colpi di pistola. Un uomo si è accasciato a terra, colpito a morte. Secondo quanto si è saputo un ferito grave è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino.

La zona, lungo la strada Parco, è stata delimitata dai carabinieri. A terra il morto, coperto da un lenzuolo bianco. Numerose persone, che hanno sentito gli spari, vengono allontanate.

Le prime testimonianze parlano di un uomo, con il viso coperto da un cappuccio, in sella a uno scooter che ha esploso i colpi di pistola.