Usa un prestanome per affittare l'appartamento dove spaccia: arrestato

Un arresto per droga della Squadra Mobile di Pescara. Gli investigatori hanno indagato su di un uomo di 36 anni, già noto per i suoi trascorsi giudiziari che, utilizzando un prestanome, aveva affittato un appartamento diverso da quello dove viveva. Ieri, dopo aver individuato l'immobile utilizzato come sede di spaccio, la Mobile si è appostata nei pressi e, dopo un po' ha notato l'uomo che entrava e usciva dall'appartamento tenuto d'occhio. Immediatamente controllato, è stato trovato in possesso delle chiavi per accedere all'appartamento che è stato perquisito: al suo interno era stata allestita, nella cucina, una vera e propria postazione di spaccio dove sono stati trovati 28 grammi di cocaina, 10 di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 2.300 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato e rinchiuso in carcere a Lanciano.