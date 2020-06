© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo neppure 24 ore dalla, l’ennesima, sul degrado in cui versano i giardinetti di piazza Primo Maggio a Pescara, diventati una centrale del piccolo spaccio nel cuore della città, è arrivata una prima risposta da parte dell’amministrazione comunale. A fare quella denuncia-segnalazione su, riscuotendo fra l’altro il pieno appoggio di residenti e operatori commerciali della zona, era stato l’avvocato, molto conosciuto in città.E così l’altro ieri, è scattato il blitz. Tre pattuglie della, accompagnate dal sindaco Masci in persona, hanno effettuato controlli a tappeto in tutta l’area dei. Le persone sospette sono state fermate e identificate. Sequestrata anche della sostanza stupefacente ad un 22enne nigeriano. Perquisito, è stato trovato in possesso di. E’ stato pertanto denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria.