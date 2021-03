Tragedia sfiorata ieri dopo le 7 sulla circonvallazione di Pescara per un camion di frutta e verdura che si è ribaltato. Illeso il conducente, un marocchino. E’ successo all’altezza dell’uscita di Pescara Colli, in direzione Montesilvano. Per liberare la carreggiata i vigili del fuoco hanno impiegato sei ore. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Ultimo aggiornamento: 09:34

