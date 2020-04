© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie ad un'inserzione esca e a una carta prepagata dove ricevere i soldi, dall' Abruzzo un 48enne diPescara si è insidiato nei siti di compravendita più cliccati piazzando annunci per la vendita di aspirapolveri a prezziconcorrenziali.Le trattative correvano via mail e sul whatsApp, ma dopo l'accredito sulla carta prepagata del corrispettivo dovuto, il falso venditore non spediva l'aspirapolvere: quando l'acquirente lamentava il ritardo il truffatore inizialmente tergiversava con false promesse per poi sparire nel nulla. L'uomo è stato però scoperto daicarabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che lo hanno denunciato alla procura di Reggio Emilia per truffa.La vittima, un 34enne reggiano, pensando di fare un acquisto gradito alla compagna, ha risposto ad un annuncio su un sito di e-commerce acquistando un aspirapolvere del valore di circa 170 euro, comprensivi di spese di spedizione. Ma quando si è reso conto del raggiro ha formalizzato ai carabinieri la denuncia per truffa.