Pescara, sci club Aterno in lutto: morto lo storico presidente Gino Santarelli

La Pescara sportiva e lo Sci Club Aterno piangono la scomparsa di Gino Santarelli, storico presidente del sodalizio pescarese. Faro e guida per tutti gli associati insieme al presidente onorario Generoso Imbriani, Santarelli ha scritto pagine indelebili del club con sede in via Chiarini e, come sottolineato dall’attuale presidente Mattia Giansante, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. «A Gino vanno ricondotte alcune delle pagine più prestigiose della storia del nostro club, con tante vittorie e tanti trofei conquistati sulle piste da sci non solo abruzzesi, ma di tutta Italia» è il pensiero di Giansante.

ARocco, uno dei figli di Gino, il compito di proseguire il lavoro del papà nel consiglio direttivo. Le esequie di Gino Santarelli si tengono oggi alle ore 10 in cattedrale di San Cetteo. In questo triste 2023 è il secondo lutto per lo Sci Club Aterno: a fine maggio, infatti, era venuto a mancare ianluca Camplone a seguito di un brutto incidente sul Gran Sasso.