La ruota panoramica sul lungomare di Pescara trasformata in un gigantesco trespolo per uccelli. A cogliere l'attimo, in un video sorprendente e per alcuni versi inquietante, è stato il pescarese Christian Saraullo, che ha accostato la scena al celebre film di Hitchcock.

