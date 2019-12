Pescara, rovistatori in centro calati dentro i cassonetti

Rovistatori a Pescara. E' talmente “istituzionalizzata” questa attività che ormai i rovistatori si calano direttamente dentro i cassonetti e stanno lì anche per un quarto d'ora cercando tra i rifiuti degli altri qualcosa da portare via. Questa mattina scene di degrado, sotto gli occhi ormai rassegnati dei passanti, nei cassonetti posti all'angolo delle centralissime via Milano e via Triste. Sono scene così consuete che nessuno dice più nulla. I cassonetti sono quasi di loro proprietà, i setacciano fino in fondo, specie l'indifferenziato. © RIPRODUZIONE RISERVATA