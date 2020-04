Una palazzina disabitata dal terremoto del 2009 e occupata saltuariamente da un senzatettoè andata a fuoco all'1,30 circa di questa notte. Due squadre dei vigili del fuoco di Pescara e una del distaccamento di Penne sono intervenute per incendio all'interno dell'edifico a due piani in via Cavour, a Loreto Aprutino,



Al momento si cerca tra le macerie per scongiurare la presenza di senzatetto. L’intervento è ancora in corso. Verifiche in corso anche per risalire alle cause del rogo, ma ora ciò che importa è capire se ci sia qualcuno intrappolato tra le macerie.