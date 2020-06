Pescara, inaugurato il Parco dello Sport: oasi verde in via Rigopiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato inaugurato inil, un’area verde attrezzata a disposizione dei cittadini nel cuore di, equidistante dall’ospedale e dalla stazione ferroviaria. Un gioiellino ambientale su cui l’amministrazione ha puntato per offrire ai cittadini uno spazio di socialità e un’oasi dove praticare sport e trascorrere il tempo libero.«Credo che questo luogo possa esseredi un nuovo inizio per la comunità - ha detto il sindaco– perché dobbiamo tornare a vivere insieme alle persone cui vogliamo bene e non solo, recuperando la possibilità di relazionarci all’aria aperta. Realizziamo un’opera subito disponibile per i pescaresi non solo di questa zona, completando un iter progettuale avviato dalla precedente amministrazione – e salutoche ho invitato con piacere - ma che noi abbiamo definito dotando il parco di servizi e infrastrutture moderne e funzionali. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e si sono impegnati perché ciò avvenisse,i tecnici e il personale dell’amministrazione. Segno che il Comune non si è mai fermato, anche durante l’emergenza».Presente una vasta rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunale, è stato il vicesindaco e assessore ai Parchi e al Verde Pubblico, Giovanni Santilli, a illustrare le caratteristiche della struttura:Il Parco è dotato didi piccola e media taglia, unper il basket e il calcetto, spogliatoi, moderno sistema di illuminazione, panchine, percorso-vita in metallo e legno, un sistema di videosorveglianza e uno spazio-eventi open con gradinate.Presente una rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunale, mentre il vicesindaco e assessore ai Parchi e alGiovanni Santilli, ha illustrato le caratteristiche della struttura:«Si tratta di un parco di 8.500 metri quadrati – ha spiegato Santilli – che abbiamo completato a tempo di record proprio perché sarebbe stato un peccato non metterlo a disposizione delle persone con l’avvio della stagione calda. Siamo riusciti a superare anchecioè l’installazione di un impianto di illuminazione a basso consumo che prima non era previsto. E’ aperto fin da subito con orari che vanno dalle 7 alle 21».