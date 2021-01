Gravissimo incidente venerdì sera in città. E' accaduto in via Di Sotto, a Pescara. Un rider di 19 anni, è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il giovane stava andando a consegnare come sempre delle pizze per conto della pizzeria Giampiero al 58/1, ed era in sella allo scooter quando si è scontrato frontalmente con un’auto. Nell’impatto, è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa e riportando un trauma cranico. Dei rilievi e degli accertamenti si è occupata la polizia municipale: il ragazzo ferito è sembrato subito grave ed è stato disposto il suo ricovero a Neurochirurgia. Nella notte però le sue condizioni devono essersi ulteriormente aggravate da rendere urgente il ruo trasferimento nel reparto di Rianimazione.

«I rider hanno diritto di ammalarsi», sentenza del Tribunale di Bologna contro l'algoritmo «discriminatorio»

A settembre 2019 un fattorino della stessa pizzeria fu vittima di un incidente fotocopia e tanto basta a riproporre l’attenzione su una strada pericolosa com’è via Di Sotto. L’ incidente dell’altra sera è avvenuto in una zona in cui la strada è scarsamente illuminata, aspetto più volte segnalato dai residenti. Lo scooter viaggiava in salita e l’auto nel senso opposto quando è avvenuto lo schianto.

Ultimo aggiornamento: 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA