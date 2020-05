© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche nel Pescarese la situazione del Covid è in netto miglioramento; sempre meno contagi - appena sei quelli comunicati ieri - e meno ricoveri. Purtroppo non mancano i decessi. Non ce l'ha fatta, ex insegnante di 75 anni residente nel capoluogo adriatico, morta ieri mattina al Santo Spirito. La donna, era già malata da un po' ed era ricoverata nel reparto di, chiuso la settimana scorsa a seguito della scoperta di alcuni casi positivi fra i pazienti. La struttura era stata quindi praticamente sigillata; ierano stati spostati nei reparti dedicati, tutti gli altri, una dozzina, invece trasferiti o nelle altre aree dell'ospedale cosiddette pulite o seguiti nelle loro case dai medici e infermieri dell'Adi. Almeno quattro le persone che avrebbero contratto il virus. Sia il personale: medici e infermieri che i ricoverati erano stati sottoposti a tampone. Dopo una accurata sanificazione e bonifica, il reparto è tornato operativo lunedì. L'attività di day hospital non si è invece mai interrotta.Ora si cerca di capire se la donna sia stata contagiata durante la sua degenza. Qualche caso positivo, nelle scorse settimane, si era riscontrato anche all'hospice per i malati terminali così come in altre strutture ospedaliere dal reparto di Medicina a quello di Ortopedia. In quest'ultimo i contagi fra pazienti e personale sanitario sono stati numerosi. La 75enne lascia il marito Silvio Di Lorenzo, i figli Luca e Elena, il fratello Sergio e le sorelle Maria e Anna. Un enorme dolore per tutti. La famiglia è molto conosciuta essendo titolare nel Pescarese di diversi vivai.