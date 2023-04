Relitto di un velivolo nelle reti da pesca: indagini in corso

Un'ala di un velivolo è stata trovata nelle reti da pesca di un'imbarcazione a lavoro nell'Adriatico. Nella serata ieri è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pescara la segnalazione del ritrovamento in mare, da parte di un'imbarcazione motopesca, di un voluminoso oggetto impigliato alle reti, che l'equipaggio non era stato in grado di definire.

Il peschereccio, una volta ormeggiato, è stato assistito dal personale della guardia costiera e dei vigili del fuoco, che con l’ausilio di un mezzo specializzato, hanno liberato dalla rete l'enorme oggetto, ritrovato durante la pesca a strascico a circa 40 miglia al traverso di Pescara. Al termine delle operazioni di recupero si è capito che si trattava di un’ala di un velivolo del secolo scorso. «Al momento non è ancora possibile fornire ulteriori dettagli, dato il cattivo stato di conservazione dello stesso in acqua. Il motopesca a causa di quanto accaduto non ha potuto riprendere l’attività di pesca. Seguirà a cura della Capitaneria di Porto ulteriore attività tecnico - amministrativa connessa all’evento», dice una nota della Capitaneria.