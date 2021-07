Spintona la cassiera e ruba 300 euro, poi affronta il direttore: denunciato rapinatore di 29 anni

Lunedì 26 Luglio 2021, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 10:47

Rapina al supermercato: denunciato 29enne. Questa notte i carabinieri del Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara hanno denunciato in stato di libertà alla procura, R.T., 29 anni, incensurato, noto alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza, quale autore della rapina messa a segno nella serata di domenica, alle 20,55 nel supermercato “MD” discount di via Tirino, a Pescara. Il 29enne, approfittando dell'orario di chiusura, si è avvicinato alle casse dove era presente una giovane cassiera, l'ha spintonata prelevando dal registratore di cassa 300 euro. Immediato l'intervento del direttore del supermercato in difesa della dipendente, tra i due c'è stata una colluttazione. Dopo qualche spintone, il rapinatore è riuscito a guadagnare la fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Fondamentali per lo sviluppo delle indagini sono state le riprese del sistema di videosorveglianza che hanno catturato l’intera sequenza della rapina; altrettanto determinante è stata la testimonianza delle vittime che hanno descritto nei particolari le caratteristiche fisiche del rapinatore. L’uomo, la notte notte, è stato condotto negli uffici della Radiomobile di Pescara, e segnalato alla procura per rapina, ma non è scattato l'arresto per mancanza del requistito della flagranza. Sia il direttore che la cassiera, fortunatamente, sono rimasti illesi.