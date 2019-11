Pescara, rapina in un negozio e fuga a bordo dello scooter

PESCARA - Armati di pistola, rapinano un negozio di prodotti di bellezza di Pescara e si danno alla fuga. In azione, in tarda mattinata, in via San Donato, due uomini con il volto incappucciato e armati di pistola. Il bottino ammonta a 5-600 euro. I due, una volta dentro, hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare i soldi. Poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuta la Polizia.



Lo scooter è stato dato alle fiamme ed è stato rinvenuto a circa tre quarti d'ora dal colpo. I poliziotti stanno effettuando accertamenti sul telaio del mezzo e visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per individuare i responsabili. Nel negozio, subito dopo il colpo, è stata fatta intervenire anche un'ambulanza per soccorrere una dipendente dell'attività in preda al panico © RIPRODUZIONE RISERVATA