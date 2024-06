Pescara, ragazzo accoltellato in una discoteca sul lungomare: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accoltellamento a tarda notte in una discoteca sulla riviera nord di Pescara. Un ragazzo di 18 anni ferito gravemente, operato nella notte è ricoverato in chirurgia. Non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno raccolto testimonianze sul posto e attendono di interrogare in ragazzo appena possibile. Presunto accoltellatore già individuato. In un altro stabilimento episodio minore con ferito lieve. Indaga in questo caso la polizia. Notte particolarmente agitata perché era inizio delle vacanze estive dopo la chiusura delle scuole venerdì.