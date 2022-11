Pescara, minaccia con la siringa la vigilanza del Pronto soccorso: denunciato

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pescara sono intervenuti, ieri mattina, al Pronto Soccorso

dell'ospedale di Pescara, per una segnalazione da parte del personale addetto alla vigilanza, che indicava la presenza di un uomo aggressivo, che li aveva minacciati con una siringa.

L'uomo, di 51 anni, dopo avere avuto una discussione per futili motivi con il personale addetto alla vigilanza, ha estratto una siringa con la quale li ha minacciati per poi dileguarsi. Richiesto l'intervento al 113, sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno raccolto la testimonianza dei presenti e delle persone che hanno assistito

all'aggressione. I poliziotti hanno immediatamente attivato le ricerche rintracciando in breve l'autore dei fatti che è stato denunciato per minaccia aggravata.