Precipita dal Ponte del Mare: muore 60enne. L'uomo non ancora identificato

Precipita dal Ponte del Mare, a Pescara, e muore. Per l'uomo, dall'apparente età di 60 anni, non c'è stato nulla da fare. L'uomo era già deceduto quando sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Pescata inviata dalla centrale operativa dopo la chiamata disperata di soccorso, giunta questa mattina attorno alle 9. I sanitari che non ha potuto fare altro che dichiarare la morte. L'uomo, che non aveva i documento addosso, non è stato ancora identificato. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta la Polizia.