Pescara, piovono pezzi di cemento dal cavalcavia della circonvallazione

Sulla circonvallazione di Pescara piovono calcinacci. Paura ieri pomeriggio, poco dopo l'uscita di Pescara Colli in direzione aeroporto per la caduta di alcuni pezzi di calcinacci da un cavalcavia, situato subito dopo il distributore di benzina dell'Ip nel territorio di Spoltore. A dare l'allarme poco dopo le 15 è stato un automobilista. Sul posto, per le verifiche e la messa in sicurezza, squadre dei vigili del fuoco seguite dai tecnici dell'Anas e della Provincia. Sono stati avviati gli accertamenti e si è provveduto a rimuovere le parti di intonaco ancora a rischio.Verranno eseguiti ulteriori controlli, ma al momento sembrano esclusi problemi di staticità della struttura.Per consentire tutti gli approfondimenti del caso, nel tratto interessato è stato predisposto il registringimento della carreggiata per cui, per qualche ora, si è potuto circolare su una corsia soltanto. A regolare il traffico, le pattuglie della polizia stradale insieme a quelle della polizia locale. Purtroppo non è la prima volta che vengono effettuati controlli per la caduta di calcinacci dai viadotti. A settembre, si era verificato un altro episodio del genere.