Pescara, rinviato al 13 marzo il concerto di Piero Mazzocchetti al teatro Massimo

Rinviato al 13 marzo 2022 il concerto che il tenore Piero Mazzocchetti avrebbe dovuto tenere questa sera al Teatro Massimo di Pescara. La comunicazione è arrivata dallo stesso artista, il quale ha parlato di ragioni legate al green pass. Lo spettacolo si intitola “La stagione dell’amore”, un viaggio musicale attraverso le più belle canzoni d’amore nazionali e internazionali, con omaggi a grandi interpreti e autoi del calibro di Battiato, Modugno, ma anche Sinatra e Dean Martin. Questa sera in scaletta avrebbero dovuto esserci anche celebri brani natalizi, cosa che non ci sarà il 13 marzo. Il tenore si scusa per questo inaspettato rinvio. Stasera, dunque, niente spettacolo. Informazioni allo 085/9047726. L'organizzazione è a cura della Best Eventi.​ Biglietti disponibili su www.ticketone.it e www.ciaotickets.com (sul web e punti vendita).