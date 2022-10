«Chi sono questi bimbi?». Mistero al Covid hospital per le visioni dei pazienti gravi

Immagini di bambini che corrono tra le corsie, si muovono tra i letti. Visioni ricorrenti tra i degenti affetti da Covid-19 in condizioni di estrema gravità nel reparto infettivi dell’ospedale di Pescara. Il reparto è ubicato nella palazzina rossa del vecchio nosocomio, la stessa che tra gli inizi degli anni ’70 ed il 1988 ha ospitato i reparti di ostetricia, ginecologia, neonatologia e pediatria, il cosiddetto polo materno-infantile. Fenomeni che vanno valutati con cautela, recepiti anche in base a soggettive percezioni dell’esistenza dell’aldilà ma che, nelle ultime settimane, hanno generato un tam tam di voci, presto fuoriuscite dalle mura del Santo Spirito e diffusesi in città, gonfiate dall’immaginazione popolare fino a diventare un sorta di leggenda metropolitana su strani rumori e inquietanti presenze notturne nei cinque piani in cui operano il Covid hospital, i reparti di nefrologia e pneumologia, malattie infettive, tutti facenti capo al direttore, il professor Giustino Parruti. Il mormorìo insistente ha indotto il primario ad ascoltare medici e infermieri per capire dove e come tutto sia cominciato nonché la fondatezza del chiacchiericcio dilagante.

Dopo i colloqui, il responsabile della divisione ridimensiona la vicenda, scartando ambientazioni da racconto gotico, senza tuttavia escludere vissuti soggettivi apparentemente privi di spiegazioni terrene: «Ho voluto incontrare singolarmente ogni operatore in servizio presso questa unità e posso affermare con certezza che nessuno di loro ha visto o sentito nulla di strano - premette il primario - riguardo ai rumori, è bene ricordare che la palazzina è stata realizzata molto tempo fa in ferro e cemento armato, una combinazione che facilita l’emissione di suoni e fruscii, soprattutto con il passare degli anni. Tutti i medici e gli infermieri hanno assicurato di non aver notato figure anomale aggirarsi nel reparto, alcuni di loro hanno però riportato le testimonianze di pazienti in stato di incoscienza o semi incoscienza che vedevano bambini attorno a loro. Non mi pronuncio sulla veridicità di queste visioni ma, per chi è credente come me e ammette l’esistenza di una vita oltre la morte, il fenomeno può essere accettato senza gridare ai fantasmi creando allarmismi. Dobbiamo forse pensare

D.L.P., infermiera del reparto Malattie Infettive da oltre venti anni, conferma le esperienze vissute dai degenti: «Siamo in questo fabbricato dal 2020 e si sono già verificati numerosi casi. Ho sentito malati gravi in stato soporoso, chiedere chi fossero i bambini attorno a loro. Episodi analoghi sono avvenuti sotto gli occhi di una mia collega, su piani diversi dell’edificio, mentre nella precedente sede del reparto non è mai successo nulla di simile. Fatti a cui non riusciamo a dare una spiegazione razionale, ma ci chiediamo come sia possibile che pazienti che non si conoscono tra loro, ricoverati da noi in tempi differenti, abbiano percepito la presenza delle stesse entità. Non a caso, tutto ciò accade in un luogo in cui ci sono avvenute centinaia di nascite e, purtroppo, anche tante morti di piccoli diventati angeli».

Il ripetersi del fenomeno ed alcuni rumori interpretati come manifestazioni soprannaturali, hanno spinto il personale del reparto in prima linea nella lotta al virus a chiedere a padre Giancarlo Mandelli, cappellano del Santo Spirito e coordinatore dell’Ufficio pastorale della salute regionale diocesano, di officiare una messa: «La funzione è stata tenuta la scorsa settimana dal nostro padre Mario - spiega il sacerdote - ma chiariamo che non c’erano entità maligne da scacciare e le nostre preghiere sono state rivolte alle anime del purgatorio. Già da allora, ho raccomandato a tutti calma e prudenza perché sono convinto che si tratti solo di suggestione popolare. Ogni persona ha un suo vissuto e bisognerebbe studiare quello dei testimoni del caso. Non vorrei che, di questo passo, si tornasse alla credulità del “miracolo annunciato” del 1988 a Montesilvano».