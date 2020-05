Pescara, paziente si lancia dal settimo piano dell'ospedale: il corpo precipita nell'accettazione

Tragedia questa mattina all'ospedale di Pescara. Un uomo si è suicidato lanciandosi dal settimo piano dove era ricoverato. Il corpo è precipitato al primo piano, negli spazi dall'Accettazione, a quell'ora come al solito sempre molto occupata. In tanti hanno visto in diretta la tragedia. Sul posto polizia, con Volante e Scientifica. Nessun dubbio che si tratti di un gesto volontario.

La vittima è un 58enne di Spoltore (Pescara). Il suicidio è avvenuto nel reparto di Medicina. Secondo fonti di Polizia il paziente questa mattina ha aperto la finestra della sua camera e si è lanciato nel vuoto. Testimoni riferiscono che l'uomo, ultimamente, era molto stressato per le sue condizioni di salute.

