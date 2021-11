Bimba nasce in ambulanza, il papà: «Che emozione, mia figlia una forza della natura»

Venuta al mondo in ambulanza e a pochi chilometri da casa in una sera di novembre, nella giornata in cui, in tutto il mondo, si celebrano i diritti dei bambini. Come in un film, mentre papà Luca scorta l’autoambulanza del 118 sulla strada che collega Alanno all’ospedale di Chieti, mamma Alessia dà alla luce la loro secondogenita. Saranno certamente lo spirito di avventura e la puntualità due delle doti della piccola Sole Odoardi, la bimba nata alle 23.45 di sabato, nel giorno in cui scoccava la sua quarantesima di gestazione. I tracciati, solo qualche ora prima, avevano indicato un parto non imminente, così mamma Alessia Luciani era tornata a casa ad Alanno, in provincia di Pescara, convinta di dover attendere qualche altro giorno prima del lieto evento. E invece, no.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Donna partorisce nell'ascensore dell'ospedale bloccato... LIETO FINE A PESCARA Fa partorire in casa la moglie guidato al telefono dal 118

Vasto, eliambulanza atterra su statale per soccorrere partoriente

«Ero a lavoro – racconta emozionato il neo papà Luca Odoardi –, intorno alle 23 ho ricevuto una telefonata di mia madre che mi diceva di tornare a casa perché era giunto il momento del parto. Dopo pochi minuti raggiungo Alessia per accompagnarla in macchina in ospedale. Solo il tempo di percorrere qualche chilometro e abbiamo capito che la bimba stava per nascere. Mi fermo e chiamo il 118 che arriva dopo pochi minuti da Scafa e prende in carico Alessia sull’ambulanza. Riprendiamo quindi la strada verso l’ospedale, io davanti e l’ambulanza subito dietro. Poi – racconta ancora papà Luca - con il cuore in gola mi accorgo che il mezzo dei sanitari non mi segue più. Era fermo in aperta campagna. Nostra figlia stava per nascere, non c’era più tempo. Torno indietro, raggiungo l’ambulanza, e subito intravedo la testolina di mia figlia. Che emozione fortissima! Tremo di gioia, al solo racconto. Alessia è stata bravissima e coraggiosa, nostra figlia una forza della natura! Mamma e bimba hanno mostrato tutta la loro tenacia assistite dai sanitari che non finirò mai di ringraziare, in particolare l’infermiere in servizio Francesco Iacovone che è stato un angelo».

Vasto, doglie prima del previsto: super-nonna fa nascere a casa la nipotina

Ecco allora che dopo il parto on the road, in località Sperduto, in aperta campagna, l’ambulanza riprende il viaggio verso il Policlinico di Chieti. Pochi minuti ed Alessia e Sole entrano al pronto soccorso del Santissima Annunziata dove viene reciso il cordone ombelicale. Mamma e bimba sono poi trasferite nella Clinica ostetrico-ginecologica diretta dal professore Marco Liberati per i controlli. Stanno bene. Il miracolo della vita è compiuto. La piccola Sole, nata a mezzanotte, con i suoi 3,250 kg di intraprendenza, è entrata a gamba tesa in famiglia, accolta con amore dai neo genitori e dalla sorellina Elena di 3 anni che ha già conosciuto attraverso una videochiamata.