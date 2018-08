Il Pescara pareggia a Cremona all'ultimo assalto

Mancuso eroe di Cremona: ci pensa l’ex bomber della Samb a salvare il Pescara allo Zini a tempo scaduto. Pareggio al 4’ di recupero con l’inzuccata dell’attaccante entrato nella ripresa, favorito dall’uscita a farfalla del portiere della Cremonese. Finisce 1 a 1, e la squadra di Pillon può tornare a casa a testa alta: ha meritato il primo punto della stagione, dopo essersi svegliata tardi, dopo aver subito il gol grigiorosso alla mezzora.



Sembrava persa la partita quando il tacco di Brugman si era schiantato sulla traversa a 10’ dalla conclusione. Ma il finale caparbio, con i biancazzurri tutti riversati nella metà campo lombarda (suicidio Mandorlini che cambia formazione inserendo solo giocatori difensivi nel finale, facendosi schiacciare), ha il suo premio proprio sui titoli di coda. Meglio la Cremonese all'inizio dei due tempi. Ma il Pescara dà un segnale importante ai suoi tifosi: non si scompone, non si sbilancia, resta fedele alle sue idee e, pur non incantando, con i cambi azzeccati dell’allenatore si porta a casa un punto prezioso.

