Padre e figlio, rispettivamente di 51 e 11 anni sono rimasti feriti questa mattina a Pescara dopo essere stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada in viale Bovio, angolo via Milite ignoto. Soccorsi dai

sanitari del 118, i due feriti sono stati portati in ospedale. Il conducente della vettura investitrice si è subito fermato. Il minore ha riportato una trauma cranico e una ferita ad un arto. Indaga la Polizia Municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA