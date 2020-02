Pescara, ordine del Comune: «Dovete smontare la ruota panoramica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ordinanza da parte del Comune di Pescara è stata notificata già da un po’ e il tempo concesso per rispettare l’ordinanza prevede una scadenza tutto sommato breve: la ruota panoramica deve sloggiare dall’area dell’ex Cofa. Accolta nell’estate 2016 come un elemento voluto per arricchire e abbellire il panorama cittadino, la ruota ha di fatto funzionato per poco tempo ovvero a intermittenza fino a diventare oggi un elemento inutilizzato che disturba la vista, offrendo un’immagine legata più al degrado di quella zona che non all’idea divertimento.Il sindaco Masci se ne interessò ai primi di giugno subito dopo l’insediamento. Prima di lui era stata la Pg della Polizia municipale a volerci vedere chiaro, chiedendo la documentazione al Suap, anche perché per l’occupazione del suolo pubblico non sarebbe stato versato un euro (il terreno della Regione è stato affidato al Comune). Era l’autunno 2016 quando il gestore, la società Seghieri di Cusano Milanino, chiese al Comune una proroga di tre anni, ottenendola fino al gennaio sucessivo.Ad ogni modo quel tempo adesso è scaduto e non ha neppure avuto fortuna, all’epoca dell’assessore Cuzzi, il bando per riaffidare la gestione della ruota panoramica ad altri soggetti: non sono arrivate offerte, nessuno ha manifestato interesse. Ad oggi la ruota costituisce anche un pericolo, da qui l’ordine di smantellamento: se la ditta non provvederà a farlo interverrà il Comune, addebitandone i costi alla proprietà.