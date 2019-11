Pescara, precipita da undici piani: muore operaio 40enne

Tragedia questa mattina in un palazzo di via Paolucci, a Pescara. Un operaio di 40 anni, impegnato in interventi di ristrutturazione in un appartamento all’undicesimo piano, è precipitato facendo un volo di decine di metri. A dare l’allarme i colleghi che, d'improvviso non l’hanno visto più per poi notare il corpo senza vita nel cortile dello stabile. Sul posto i carabinieri che indagano in ogni direzione, non è escluso il gesto volontario. Ultimo aggiornamento: 22:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA