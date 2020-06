Ultimo aggiornamento: 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un confine molto labile tra la volontà di difendere la madre e la volontà di offendere il padre. Questo confine sembra che non l'abbia superato Massimo Cocco, il 47enne di Brittoli indagato a piede libero con l'accusa di omicidio aggravato per aver ucciso, sabato mattina, il padre Cesidio Cocco di 73 anni che stava massacrando di botte la moglie ovvero la madre 66enne di Massimo. L'autopsia eseguita nel pomeriggio dal medico legale Ildo Polidoro su incarico del pm Andrea Papalia pare andare in questa direzione. Da quanto emerso, l'anziano è morto per una lesione inferta alla testa, forse con una sedia, nel tentativo da parte del figlio 47enne di allontanarlo dalla madre che era a terra sanguinante. L'esame ha confermato che fra padre e figlio c'è stata una violenta colluttazione, ma non ci sarebbe stato comunque nei confronti del 73enne nessun accanimento. Massimo, insomma, non avrebbe infierito e questo potrebbe rafforzare la tesi della legittima difesa.Marito e moglie vivevano separati nella stessa villetta a Brittoli, nel Pescarese. Più volte lui si era mostrato aggressivo e violento nei confronti della donna che un anno fa aveva trovato il coraggio di denunciarlo. A scatenare la lite di sabato, molto probabilmente la pensione di accompagnamento di un figlio disabile che la donna percepiva. La tragedia ha sconvolto la piccola comunità di Brittoli, che da subito si è stretta attorno alla famiglia, alla donna e ai suoi quattro figli, in particolare proprio a Massimo, da tutti considerato “una persona buona”.