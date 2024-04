Rocky Rose: «Una seconda vita agli oggetti che trovo nelle discariche e nei pollai»

«Vado nelle discariche o nelle stalle e nei pollai dove raccolgo le vecchie padelle incrostate per trasformale in piccoli oggetti d’arte, in fiori o piante di metallo colorato». Rocco D’Alfonso, in arte Rocky Rose, dice di voler infondere nuova vita a oggetti dimenticati: «Una nuova chance, come hanno fatto con me tanti anni fa». Lo diedero per morto quando per un incidente sul lavoro compì un volo di 17 metri stramazzando al suolo. Dopo quel giorno, il 70enne di Scafa, in provincia di Pescara, dovette stare 4 anni immobile a letto, seguiti da riabilitazione e interventi chirurgici: fu proprio qui che iniziò il suo imperativo, cioè quello di ricambiare il favore concessogli. Sicché cominciò a riutilizzare vecchi materiali, cioè padelle e pentole abbandonate, creando dei piccoli capolavori variopinti: dalle semplici rose a piccole piante di ulivo. Ma Rocky Rose va orgoglioso soprattutto del suo albero della rinascita. Ormai è in pensione e dedica tutta la sua giornata a creare «dalle sette alle otto ore». Poi il resto è dedicato al marketing, in buona sostanza a girare i mercati solo abruzzesi, per il momento due volte al mese, non di più. Preferisce recarsi da estetiste e parrucchiere dove lascia in esposizione le sue opere con tanto di recapito telefonico. Il suo giro operativo non è così largo, «circa una settantina di chilometri, non mi spingo oltre».

Gli affari sono buoni, fa intendere e anche al mercato dei fiori di domenica scorsa a Teramo la vendita è stata ok. Nel suo personale calendario è impegnato con la sua bancarella fino a fine giugno: lo chiamano dappertutto. È autodidatta, non ha frequentato scuole dell’arte o fatto corsi ma «l’uzzolo di modellare la materia lo sentivo già a 17 anni». Nel suo letto, dopo l’incidente, Rocky Rose ha pensato ogni giorno alla sua rinascita, trasmettendo la sua tensione nelle opere che ricorda sono «senza saldature o collanti, il tutto poi è annodato e satinato». Per una normale rosa impegna una giornata a realizzarla, per un centrotavola circa 20. Per le basi che sono solitamente di pietra, si reca nella Maiella o nel Pescara e raccoglie ciò che il fiume reca con sé: «Una volta ho trovato anche un pezzo d’asfalto e l’ho utilizzato, prendo tutto ciò che mi dà la natura - spiega - E’ sempre un dono che non va sprecato». I suoi pezzi, dice, sono tutti unicum: «Non ci sono in giro opere come le mie». Non sa se il suo spirito potrà raccogliere un successore in famiglia: «I miei due figli, Camillo e Antonella, fanno altre cose, forse c’è mio nipote Rocco Diego che ha soli 17 anni e che vedo intenzionato a seguire le mie orme».

Il volto di Rocky Rose è solcato da mille rughe ma serba ancora un aspetto gioviale e giovanile: «Sarà anche per tutta quella palestra che ho dovuto fare durante la mia riabilitazione e che sono costretto ancora a fare». È pomeriggio inoltrato lungo corso San Giorgio, a Teramo, sono le 17: Rocky Rose smonta la sua piccola bancarella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a Scafa. Forse domani è in un pollaio per tornare a dare nuove vite e forme a una padellai: «La rinascita». Come è stato per lui più di 40 anni fa.