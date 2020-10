Coronavirus, obbligo di mascherina all'entrata e all'uscita delle scuole. Multe di 400 euro ai trasgressori

Obbligo d’indossare le mascherine davanti agli istituti scolastici di Pescara, all’ingresso e all’uscita degli studenti, pena salatissime multe da 400 euro. E divieto di esibirsi agli artisti di strada. Dopo le tante raccomandazioni rimaste inascoltate, il sindaco Carlo Masci ha emesso ieri una doppia ordinanza per mettere fine agli assembramenti di genitori davanti alle scuole e di artisti in strada. «Un provvedimento concertato con il prefetto Di Vincenzo - ha spiegato il primo cittadino -. D’intesa con il procuratore Mantini, poi, ho disposto controlli con i vigili urbani in particolare davanti agli istituti superiori. All’interno delle scuole vige il protocollo disposto dalla Regione per cui non tocco nulla - ha aggiunto il sindaco -, so che i ragazzi rispettano con grande senso civico le norme di prevenzione». © RIPRODUZIONE RISERVATA