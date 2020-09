Disagi ormai quotidiani al porto di Pescara per via dei lavori rimasti fermi al palo, nonostante gli annunci. Due giorni fa si è sfiorata la tragedia o quasi. A causa della secca che si è venuta a creare tra la diga foranea e l’ingresso del porto canale, uno yacht con tutti i passeggeri ha rischiato di fare una bruttissima fine. Il motoscafo, lungo una quindicina di metri, è infatti prima finito nella secca formata a ridosso della scogliera, poi, una volta disincagliato, mentre era diretto verso il porto turistico, ha avuto un’avaria al motore. A questo punto a peggiorare la situazione è sopraggiunto anche il maltempo, per cui chi era alla guida ha perso il controllo, andando a finire contro la scogliera e di conseguenza il natante ha imbarcato acqua. Immediatamente, per fortuna, è intervenuta una motovedetta della Capitaneria di porto, traendo in salvo le due persone che erano sullo yacht e che a quanto pare stavano andando a consegnare l’imbarcazione al proprietario: un armatore pescarese, che poco tempo fa l’aveva acquistata di seconda mano. Per via anche delle condizioni meteorologiche avverse, a bordo si sono vissuti momenti di grande spavento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA