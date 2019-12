Pescara, i Nas nei mercatini di Natale: sequestrati 300 chili di dolci

Sequestri dei carabinieri del Nas nei mercatini di Natale di Pescara per carenze strutturali e igienico-sanitarie. Circa trecento chili di prodotti alimentari da forno e pasticceria, fra cui alcuni dolci tipici delle feste, sono stati avviati alla distruzione. Durante i blitz, i militari hanno riscontrato tutta una serie di gravi problematiche, a cominciare dall'assenza delle attrezzature idonee per il mantenimento della catena del freddo. Trovati, infatti, prodotti scongelati e conservati a temperatura ambiente. Accertata inoltre la mancata attuazione delle procedure Haccp ossia l'insieme di misure di autocontrollo igienico-sanitario che gli operatori del settore alimentare sono obbligati ad applicare per legge. © RIPRODUZIONE RISERVATA