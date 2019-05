Pescara, giovane muore per sospetta meningite: era stato sabato in un locale della città vecchia

PESCARA - Un giovane di 21 anni, A.M., è morto alle prime luci dell'alba dopo essere stato ricoverato nella notte all'ospedale di Pescara. Fonti del nosocomio riferiscono che la sintomatologia fa pensare alla meningite: sono in corso gli esami virologici e batteriologici per definire il ceppo. Il ragazzo era stato sabato sera nel locale Qube di Pescara vecchia. Ragione per cui la Direzione sanitaria sta valutando se e come effettuare una profilassi per chi avesse frequentato lo stesso locale, presumibilmente giovani e giovanissimi. In ogni caso la raccomandazione è di rivolgersi alla Guardia medica più vicina per valutare il da farsi. In via precauzionale la Questura ha invitato il titolare a tenere chiuso il locale in attesa delle determinazioni della Procura e delle autorità sanitarie. Per qualsiasi si informazione si può contattare la Direzione sanitaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA