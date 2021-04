11 Aprile 2021

di Paolo Vercesi

(Lettura 2 minuti)







I 15.533 automobilisti multati a Pescara dall’autovelox in via Di Sotto non sono soli, scoprono anzi una nutrita schiera di “compagni di sventura”: sono i 5.750 guidatori immortalati dall’autovelox installato su strada Colle Renazzo in contemporanea con quello dei Colli. Lo dicono i dati della Polizia municipale analizzati nella commissione tecnica che due giorni fa ha deciso di lasciare autovelox e zona 30 in via Di Sotto davanti alla scuola Virgilio, alzando il limite a 40 nel resto della strada. Altre Zone 30 verranno istituite davanti alle scuole, pare saranno attive però solo nelle ore d’ingresso e di uscita degli alunni.

La differenza tra i due autovelox è nel limite di velocità, che a Colle Renazzo è fissato a 50 orari e non a 30. Per il resto è una mattanza di multe. Delle 5750 di Colle Renazzo, per 3950 il limite è stato superato di 10 chilometri orari; 1778 i multati con velocità dai 65 ai 105 km orari; 22 quelli fino a 125 km orari. Su via Di Sotto, invece, sono 9803 i multati che hanno superato il limite di soli 10 km orari; 5035 le sanzioni dai 75 ai 95 orari e una oltre i 95.

Se la situazione sembra dare ragione a chi dall’opposizione - in primis Piero Giampietro capogruppo del Pd e Paolo Sola dei cinquestelle - accusa il centrodestra di voler fare cassa, i numeri rivelano in verità che di gente indisciplinata al volante ce n’è fin troppa.

E' soprattutto un dato ad allarmare: quello delle 124 vetture immortalate dagli autovelox e risultate prive di copertura assicurativa (82 in via Di Sotto e 42 a Colle Renazzo). Vere e proprie “bombe” su quattro ruote in giro per la città.

A sorprendere sono anche i recordmen delle multe: su strada Colle Renazzo un solo automobilista ha rimediato ben 69 verbali, mentre il primato in via Di Sotto si ferma a quota 36. Ma ci sono almeno trenta automobilisti per ciascun autovelox ad aver contato venti multe ciascuno: su strada Colle Renazzo sette automobilisti oscillano tra i 36 e i 60 verbali a testa, mentre su via Di Sotto di sicuro in tre casi si è superata la trentina. Negli ultimi giorni, la buona notizia, la percentuale dei multati è scesa al 2,88% in via Di Sotto e al 4,17 su strada Colle Renazzo.

Ma non è finita. A sparare multe e a portare vagonate di euro nelle casse comunali sono anche i tre semafori T-Red installati di recente. Quello su via Tirino da gennaio a marzo, su 527.759 transiti, ha registrato 1127 multe (517 per passaggio col rosso e 610 per superamento della linea di fermata); sulla Tiburtina angolo via Stradonetto, a fronte di 685.657 transiti, ci sono state 1148 violazioni (900 con il rosso e 248 oltre la linea); su via Ferrari-via Michelangelo, con 785mila transiti, le infrazioni trasformate in verbali sono state addirittura 2252 (1613 per il rosso e 639 per la linea superata). Ecco spiegate le lunghe code alle Poste nei due quartieri per ritirare e pagare i verbali.