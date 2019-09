Pescara, movida violenta: ragazzo picchiato in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La movida d'autunno inizia nel peggiore dei modi. Un ragazzo di 20 anni picchiato in piazza Santa Caterina e quattro patenti ritirate dalla polizia municipale nella zona di Pescara Vecchia per guida in stato di ebbrezza. Fra i sanzionati, due neopatentati. Sul primo episodio, accaduto alle 4.15 di domenica mattina, indaga la polizia. Ancora tanti gli aspetti da chiarire. Il giovane, che è finito in ospedale con diverse contusioni, ha riferito sotto shock di essere stato aggredito mentre camminava lungo piazza Santa Caterina da un gruppo di persone che erano nella zona dei giardinetti, purtroppo famosi per altri fatti simili o comunque violenti. L'ultimo dei quali risalente al luglio scorso quando due uomini, un 45enne pescarese e un 26enne del Mali, al culmine di un litigio per questioni di droga, si sono accoltellati.Le indagini puntano ora a capire se sia stato malmenato dopo un lite o un battibecco, magari iniziato in uno dei vicini locali, e quindi se conoscesse le persone che lo hanno picchiato o se invece si sia trattato di un'aggressione vera e propria. In maniera ancora molto confusa, ieri il ragazzo avrebbe detto di non conoscere chi lo ha pestato e comunque i motivi sarebbero stati futili. Lanciato l'allarme, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Contro gli eccessi della movida e di conseguenza per prevenire gli incidenti, durante la stessa notte, quella fra sabato e domenica, la polizia municipale ha effettuato controlli a tappeto lungo le strade attorno al centro storico. In azione, da mezzanotte sino alle 4 del mattino, due unità del reparto motociclisti, quattro uomini dell'unità mobile di pronto intervento e due del Giona, oltre l'ufficiale Paolo Costantini e il comandante Danilo Palestini.Tutti i conducenti delle auto fermate sono stati sottoposti a controllo con l'etilometro. Cinque sono stati trovati con valori di alcol nel sangue superiori alla norma, per quattro è scattato il ritiro immediato della patente. Fra loro, due giovani neopatentati. Ad uno sono stati decurtati ben 20 punti dalla patente ed elevata una multa di 725 euro; all'altro decurtati 10 punti ed elevata una sanzione pari a 544 euro. In un caso, accertato un tasso alcolemico pari a 1.40 g/l. Durante la nottata di controlli, rilevate inoltre violazioni dovute alla mancata revisione periodica dei veicoli e al mancato uso delle cinture di sicurezza. Accertamenti di questo genere erano già stati effettuati la settimana scorsa nella zona attorno alla stazione. La municipale tiene a sottolineare che l'obiettivo non è reprimere, ma sensibilizzare e dunque prevenire.