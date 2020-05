Nel primo weekend dopo la fine del lockdown tornano a riempirsi le vie dei locali notturni di Pescara, città nota per la sua movida frizzante. Ripresa soft e grande attenzione alla prevenzione da parte dei gestori dei locali, ma al di fuori delle aree di pertinenze dei cocktail bar non sono mancati assembramenti e comportamenti scorretti, a

partire dal mancato utilizzo delle mascherine, soprattutto da parte dei più giovani. Le aree della movida, in particolare quella di piazza Muzii - distretto food & beverage più grande d'Abruzzo - sono state presidiate dalle forze dell'ordine, anche con uomini in borghese.

Movida violenta a Perugia, rissa nella piazza affollata: il sindaco chiude i bar da sabato sera alle 21

Movida a Roma, da Trastevere a Ponte Milvio è caos: poche mascherine e distanze



In piena notte, quando i locali erano già chiusi, c'è stata una rissa tra ragazzi. Alcune attività della zona sono rimaste chiuse in segno di protesta contro gli orari imposti dal Comune, che prevedono la chiusura a mezzanotte durante la settimana e all'una nel weekend. Nei locali aperti, gestori e personale si sono preoccupati di garantire il distanziamento sociale, anche sfruttando i tavoli all'aperto, e di far rispettare le misure di prevenzione.





Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA