Morto a 76 anni Ugo Nigrisoli, ex giocatore di basket

Una grave malattia ha portato via Ugo Nigrisoli, ex giocatore di basket e assicuratore, morto ieri all’ospedale di Teramo all’età di 76 anni. Come atleta aveva vestito le casacche di Monte del Basket Rosetano, Asti, Max Meyer Pescara negli anni ’60 e ’70. Originario di Porto San Giorgio, da molto tempo aveva stabilito la sua residenza a Pescara dove si era sposato e aveva iniziato l’attività di assicuratore presso la compagnia Toro. Amava il mare al punto di aprire un resort in Madagascar. In città lo piangono la compagna Eti, i figli Alessio, Jois, Jacopo, Sara, Riccardo e molti amici.

L’ex cestista aveva un rapporto fraterno con Gianni De Berardinis, conduttore radiofonico, presentatore televisivo e produttore discografico, protagonista in Rai e nelle più prestigiose emittenti radiofoniche italiane. Lo speaker, originario di Pescara, ha condiviso con Nigrisoli il suo esordio davanti al microfono: «A metà degli anni ’70 insieme a me, Peppe De Cecco, Claudio Tinaro, Ugo aveva aperto Radio 7G7, all’interno di palazzo Testa, la radio di piazza Salotto nella quale organizzavamo tavole rotonde, incontri musicali, scherzi, ci divertivamo ed avevamo grandi consensi di pubblico. Lui era un perfetto organizzatore, sempre tra il serio ed il faceto. Era un uomo brillante, sempre pieno di iniziative, innamorato del mare, del windsurf. Anni fa aveva perfino aperto un resort in Madagascar. Come giocatore era bravissimo, tutta l’Italia ce lo invidiava. A lui mi ha sempre legato un forte affetto, ci sentivamo ogni giorno. Oggi per me è come perdere un fratello».



Un anno fa Ugo Nigrisoli aveva vissuto il dolore lacerante della perdita del figlio Gianmarco, scomparso a 21 anni per una caduta dalla bici. «Avrei voluto essere al tuo posto per permetterti di apprezzare i tuoi sogni e renderli concreti» aveva scritto su Fb dopo l’incidente. I funerali dell’assicuratore si svolgono oggi alle 16 nella cattedrale di Porto San Giorgio. Un messaggio di cordoglio è stato diffuso ieri in serata dalla società del Pescara Basket.