Pescara, uomo di 33 anni trovato morto al terminal bus: giallo sulle cause

Lo hanno trovato steso sotto gli alberi nei pressi del terminal bus di Pescara, a tarda notte, immobile. Lo ha notato una persona che stava passando in zona e, visto che non rispondeva e non si muoveva, ha deciso di allertare la centrale operativa del 118. Ma quando i medici sono arrivati, a bordo dell'ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare che per l'uomo non c'era più niente da fare. I sanitari hanno quindi chiamato i carabinieri per i rilievi: giunti sul posto i militari, diretti dal capitano Antonio Tricarico hanno effettuato i primi accertamenti.

Il morto è M.G., di 33 anni, originario di Spoltore. Da tempo l'uomo era andato via di casa e viveva per strada in condizioni di fortuna. Il medico legale, dopo aver effettuato una prima ricognizione sul corpo, ha disposto il trasferimento in obitorio. Nelle prossime ore il magistrato di turno deciderà sull'autopsia.