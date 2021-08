Pescara, morto Salvatore Dieksi: commerciante dei tempi d'oro. Fondò un impero della pellicceria

Venerdì 13 Agosto 2021, 08:46

Era fra gli ultimi pioniere della stagione d’oro del commercio pescarese, quando tenacia e buone idee erano le qualità richieste per tentare grandi imprese. Salvatore Dieksi, scomparso mercoledì a 80 anni, era l’emblema di una via tutta pescarese al successo. Origini pugliesi, aveva iniziato come vetrinista da Monti arrivando a fondare col marchio di famiglia un impero della pellicceria.

Ieri allo Spirito Santo i funerali del commerciante, che era stato a lungo dirigente della Confcommercio cittadina. «È stato un operatore vulcanico e pieno di idee - dice di lui l’attuale leader della categoria Riccardo Padovano - che lo hanno portato ad essere il leader indiscusso nel settore della pellicceria nel nostro territorio e non solo. Impossibile non ricordare le bellissime sfilate da lui organizzate con la nostra associazione alle Naiadi di cui rimangono delle immagini fotografiche che sono il simbolo di una stagione meravigliosa».