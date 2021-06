Pescara, morto Roberto Falone: lo ha colpito un ictus mentre pedalava in bicicletta

Domenica 27 Giugno 2021, 18:49

Il mondo della cultura pescarese in lutto. Morto Roberto Falone, 70 anni. Il decesso nel oggi pomeriggio dopo che ieri un ictus lo aveva colpito ieri mattina mentre era in bicicletta. Falone ha avuto il malore, poi è crollato a terra dove è stato soccorso dai residenti della zona dei Gesuiti, dove viveva. Portato all' ospedale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni si sono aggravate e oggi nel primo pomeriggio si è spento nel reparto di rianimazione del “Santo Spirito”.

Falone è noto a Pescara per aver organizzato tantissimi eventi culturali e legati alla socialità.