Schianto sulla Riviera: muore in scooter a 49 anni

Scontro sulla Riviera tra Pescara e Montesilvano: morto un uomo di 49 anni. Lo schianto è avvenuto alle 15 all'incrocio con via Livenza. La persona deceduta viaggiava su uno scooter che è stato completamente distrutto. L'impatto con l'auto è stato violentissimo. Sul posto 118 e polizia locale. I sanitari hanno cercato a lungo di rianimare il 49enne ma per lui non c'è stato nulla da fare. Coinvolte nel grave incidente una Mercedes classe B e una Mercedes bianca.

Notizia in aggiuonamento