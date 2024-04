Schianto in moto: morto un 37enne di Silvi. Inutili i soccorsi

Schianto in moto: muore un 37enne di Silvi. Inutili i soccorsi. Un uomo di 37 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale con la moto avvenuto nel pomeriggio di oggi nel territorio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore, in provincia di Pescara. L'uomo, in sella alla sua moto, stava percorrendo la strada statale 487 di Caramanico Terme, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo nella vegetazione. Violentissimo l'impatto, che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è subito intervenuto il 118, sia con l'ambulanza sia con l'elicottero, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso del 37enne. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Rilievi e accertamenti a cura dei carabinieri della

Compagnia di Popoli ( Pescara).