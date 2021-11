Morto a 87 anni Mario Siroli Diracca, presidente degli esuli fiumani

Fino all’ultimo si è impegnato per tenere viva la memoria del dramma degli esuli giuliano dalmati, in uno spirito celebrativo mirato alla condivisione e alla riconciliazione nazionale. A 87 anni è morto ieri, nella sua casa di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, Mario Siroli Diracca, fiumano, presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Da poco vedovo, la lascia i figli David e Laura, la nuora Cristina, i nipoti Carlotta, Matteo e Beatrice e i pronipoti. Oggi alle 15 nella collegiata di San Michele i funerali.

Tantissime le manifestazioni di cordoglio da parte delle istituzioni e di quanti negli anni hanno sostenuto le iniziative dell’associazione. Il sindaco Carlo Masci definisce Diracca «promotore instancabile della memoria dell’esodo e voce appassionata delle vicende della sponda orientale dell’Adriatico, dove era rimasto il suo cuore. Un uomo generoso che amava profondamente l’Italia, orgoglioso della propria cultura e della propria identità». Per Antonio Blasioli, consigliere regionale del Pd, «la nostra comunità perde un cittadino esemplare, una voce unica nel racconto di una delle pagine più buie dello scorso secolo. Mario ha tenuto viva la memoria delle foibe in molte generazioni di studenti pescaresi». Anche il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, si unisce al cordoglio dei familiari e di quanti hanno conosciuto Mario Diracca.