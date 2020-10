Addio a Marco Tomassetti, storico commerciante dei mercati rionali

Scompare un’altra figura storica del commercio di Pescara. È morto ieri Marco Tomassetti, per cinquant’anni animatore dei mercati rionali di Pescara con il suo banco di frutta e verdura. Un punto di riferimento per tanti clienti, ma anche un volto notissimo della tifoseria biancazzurra: le performance della squadra pescarese, che ha seguito per lunghi anni da vicino, nella buona e nella cattiva sorte, erano la grande passione di Marco Tomassetti.

«Chi non lo conosceva? - ricorda commosso Massimiliano Pignoli, consigliere comunale e grande amico di Tomassetti - Sin da ragazzino vendeva la frutta nei mercati ed è stato un tifoso esemplare della nostra squadra. E da pescarese non posso non mandare un pensiero alla famiglia per la scomparsa di Marco che rimarrà nei nostri cuori per essere stato uno storico commerciante ma anche un grande tifoso».

