Colpito da infarto allo sportello di un ufficio: Luigi muore a 79 anni

Si è accasciato all’improvviso, mentre si trovava in banca, sotto gli occhi dei presenti. E’ morto così, senza neanche riuscire a chiedere aiuto un uomo di 79 anni, Luigi Di Nicolantonio. Si trovava negli uffici della filiale di una banca, a Pescara, quando ha accusato il malore. Immediatamente ci si è resi conto della difficoltà nella situazione e si è provato a dare all’uomo un primo aiuto. Intanto sono stati chiamati i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza medicalizzata, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per il settantanovenne purtroppo non c’era già più nulla da fare. E’ stato possibile solamente constatare l’avvenuto decesso. Quindi è stata attivata la procedura per informare le persone vicine. Luigi Di Nicolantonio era una persona nota in città, molto stimata. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona sempre gentile e molto disponibile.