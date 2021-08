Muore a 48 anni Leo Lupo, imprenditore ed ex campione di football

Domenica 8 Agosto 2021, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 10:03

Si terranno oggi alle 16,30 nella Chiesa della Visitazione Beata Vergine Maria i funerali di Leo Lupo, l’imprenditore 48enne di Pescara morto venerdì sera per una grave malattia genetica. Ex campione della squadra di football americano dei Pescara Crabs, appassionato di kitesurf, ciclismo, jogging, snowboard, era uno sportivo instancabile e continuava ad allenarsi anche dopo aver scoperto, un anno fa, di essere affetto dalla grave patologia contro cui ha combattuto con coraggio fino all’ultimo.

Francesca Lupo ricorda l’energia spirituale di suo fratello: «Per noi era Leo delle meraviglie, un angelo che ci ha accompagnato nel nostro percorso di vita, capace di darci forza, di parlare dritto al cuore di tutti». L’ex giocatore aveva una profonda fede religiosa, frequentava la comunità di Don Cristiano a Zanni dove era molto benvoluto dai parrocchiani, tra essi l’amico Mauro Cesarone che lo aveva incontrato a messa 20 giorni fa: «Era vivace, allegro, sempre pronto a farsi in quattro per chiunque. L’avevo sentito al telefono un’ora prima del ricovero in ospedale per invitarlo ad una festa, mi aveva detto che sarebbe venuto volentieri, ma i medici gli avevano consigliato di non stancarsi». Roberto Di Marco “Pinguino” ricorda la positività caratteriale di Leo: «Negli ultimi tempi era provato dalla malattia, ma era lui a dare forza agli altri. Negli ultimi sette anni abbiamo condiviso momenti di sport e di spensieratezza». Leo Lupo lascia la moglie Maria, i figli Stefano, 20 anni e una ragazzo tredicenne, i genitori Vittorio e Anna, ed i fratelli Francesca e Matteo.